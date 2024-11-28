Жителей ЮВАО просят помочь животным на освобождённых территориях

Ветеринары Москвы в составе специального «Гуманитарного ветотряда» совместно с фондом «Следы человека» совершили уже более 40 выездов в прифронтовые зоны, где прививают, лечат, стерилизуют собак и кошек, пострадавших от военных действий.
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