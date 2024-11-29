Копейские чиновники перенесли расселение рассыпающегося дома еще на четыре года

В мэрии Копейска считают, что барак, где обрушились перекрытия, простоит до 2027 года. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жить в доме стало проблематично еще лет 15 назад – из-за отсутствия отопления и постепенных разрушений.