«Ъ» назвал дату переговоров США и России

«Коммерсантъ» узнал, что переговоры США и России пройдут 18 февраля в Эр-Рияде.<strong>Переговоры по Украине с участием российской и американкой делегаций должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, <a href="https://www.