25.05.22==АзовсДаль, ленд-лиз для ЗЕляндии и Zабаненная Россия

Полная версия программы «ДУШЕНОВ. ВОЙНА». Правда ли, что украинские события — это прелюдия к капитальному изменению мирового баланса сил? Как обстоят дела у американцев в области военного гиперзвука? Чем грозит России подписанный Байденом ленд-лиз для Украины? Как Россия будет действовать после вступления Финляндии и Швеции в НАТО? Может ли что-то угрожать Калининграду, и как он угрожает Западу? Какова эффективность применения российских беспилотников на Украине? Почему Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО? .