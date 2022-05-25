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25.05.22==АзовсДаль, ленд-лиз для ЗЕляндии и Zабаненная Россия

25.05.22==АзовсДаль, ленд-лиз для ЗЕляндии и Zабаненная Россия

Полная версия программы «ДУШЕНОВ. ВОЙНА». Правда ли, что украинские события — это прелюдия к капитальному изменению мирового баланса сил? Как обстоят дела у американцев в области военного гиперзвука? Чем грозит России подписанный Байденом ленд-лиз для Украины? Как Россия будет действовать после вступления Финляндии и Швеции в НАТО? Может ли что-то угрожать Калининграду, и как он угрожает Западу? Какова эффективность применения российских беспилотников на Украине? Почему Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО? .

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