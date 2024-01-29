Симоньян: у французской армии был пароль с пожеланием России здравствовать

Симоньян напомнила о том, как русские спасли Францию, и том как были благодарны её жители.После того, как окончилась Первая мировая война, французы использовали в качестве пароля фразу: “Да здравствует Россия!”.
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