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Полковник СБУ Стариков: Удары ВС РФ по энергетике Украины деморализуют ВСУ

Уничтожение значительной части энергетической инфраструктуры Украины российскими войсками может негативно сказаться на моральном состоянии солдат ВСУ, считает отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.

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