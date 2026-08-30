Самолеты Airlink опасно пролетели над стадионом DHL в Кейптауне

Два пассажирских самолета Embraer E-195 южноафриканской авиакомпании Airlink опасно прошли над стадионом DHL в Кейптауне.
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