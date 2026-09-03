MESU Sep 3: 7695 Break Could Target 7706–7715 Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU is trading near 7,695 after a choppy overnight session, and my short-term bias remains neutral to slightly bullish.
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