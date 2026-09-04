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Мировое обозрение

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На Октоберфест пришла цензура: Женщин на плакатах призвали сделать целомудреннее

На Октоберфест пришла цензура: Женщин на плакатах призвали сделать целомудреннее

Требование мюнхенских властей сделать женские фигуры на аттракционах Октоберфеста «целомудреннее» привело к открытому конфликту между городом и операторами развлекательных площадок.

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