В ГД предупредили о мошенниках, которые используют ИИ для генерации голоса

Сегодня доступны инструменты, позволяющие за считаные минуты клонировать голос по короткому аудиофрагменту, а к концу года такие технологии станут массово доступными, в том числе и для злоумышленников, рассказал RT член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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