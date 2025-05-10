В ГД предупредили о мошенниках, которые используют ИИ для генерации голоса

Сегодня доступны инструменты, позволяющие за считаные минуты клонировать голос по короткому аудиофрагменту, а к концу года такие технологии станут массово доступными, в том числе и для злоумышленников, рассказал RT член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.