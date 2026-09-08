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За рулем

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Mercedes пригрозил закрыть завод, если персонал откажется перерабатывать

Mercedes пригрозил закрыть завод, если персонал откажется перерабатывать

Конфликт между руководством Mercedes и производственным советом вышел на новый уровень. Как выяснило Wirtschaftswoche, компания пригрозила закрыть немецкое предприятие, если план сокращения затрат на персонал так и не утвердят.

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