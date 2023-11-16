Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит «Гран-при» России по фигурному катанию.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Эту дуру едросня привлекла, как и привлекает всю шваль в свои ряды придурков, гадящих и народу, и стране в-целом!
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12 час.
Владислав Владислав
Родниной, конечно, виднее, ведь ее даже на первенство &quot;туалета&quot; не возьмут, если мерять ее классификацией.
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1 час.
Владислав Владислав
Ой таки не напоминайте, сколько разных ... в КПРФ, например. От партии наличие/отсутствие ума не зависит, к сожалению.
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1 час.

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