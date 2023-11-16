Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Вячеслав Денисов Эту дуру едросня привлекла, как и привлекает всю шваль в свои ряды придурков, гадящих и народу, и стране в-целом!

Владислав Владислав Родниной, конечно, виднее, ведь ее даже на первенство "туалета" не возьмут, если мерять ее классификацией.