Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит «Гран-при» России по фигурному катанию.
Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Эту дуру едросня привлекла, как и привлекает всю шваль в свои ряды придурков, гадящих и народу, и стране в-целом!
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12 час.
Владислав Владислав
Родниной, конечно, виднее, ведь ее даже на первенство "туалета" не возьмут, если мерять ее классификацией.
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1 час.
Владислав Владислав
Ой таки не напоминайте, сколько разных ... в КПРФ, например. От партии наличие/отсутствие ума не зависит, к сожалению.
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1 час.
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