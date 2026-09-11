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Царьград

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Айсен Николаев даст награду Денису Кинкалаку за героизм во Владивостоке

Айсен Николаев даст награду Денису Кинкалаку за героизм во Владивостоке

Айсен Николаев поручил помощи семье Дениса Кинкалака, который 31 августа спас девочку от утопления во Владивостоке, но сам пропал в море.

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