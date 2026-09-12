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ФедералПресс

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Мелони: помощь Украине была выгодна Риму, а не Киеву

Мелони: помощь Украине была выгодна Риму, а не Киеву

РИМ, 12 сентября, ФедералПресс. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что поддержка Украины негативно сказывается на ее электоральных рейтингах.

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