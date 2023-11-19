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Глава МИД Турции намекнул на возможность создания ядерного оружия

Глава МИД Турции намекнул на возможность создания ядерного оружия

На фоне военной операции израильской армии в Газе и сопровождающей ее массовой гибели мирных жителей Палестины турецкие власти в последние дни сосредоточили свое внимание на ядерном арсенале Тель-Авива, который, как полагают в Анкаре, имеет место быть.

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