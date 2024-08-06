Запад не намерен восстанавливать Украину после завершения конфликта

Бывший операционный директор Агентства по международному развитию США (USAID) Макс Приморац написал в колонке для издания The Wall Street Journal, что Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза не собираются финансировать восстановление Украины после конфликта.
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