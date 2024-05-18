Депутат предложил увеличить штрафы за курение в неположенных местах

Артем Метелев также допустил введение штрафа для родителей, у которых курят дети младше 16 лет Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы за курение в общественных местах, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии