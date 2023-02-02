Как бесплатно пройти обследования КТ и МРТ по полису ОМС

Зачастую чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, врачу необходимы результаты КТ или МРТ. Это относительно безопасные и эффективные методы диагностики, которые позволяют оценить как состояние всего организма, так и какого-то конкретного органа.
Зачастую чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, врачу необходимы результаты КТ или МРТ. Это относительно безопасные и эффективные методы диагностики, которые позволяют оценить как состояние всего организма, так и какого-то конкретного органа.
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