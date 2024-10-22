В КНДР впервые официально ответили на заявления об отправке северокорейских солдат в Россию

Как можно критиковать сотрудничеству двух государств, в данном случае КНДР и РФ? С таким же успехом можно критиковать сотрудничество Южной Кореи и США.

Владимир Андрианов

Не могу понять, почему мы должны оправдываться. Есть корейские солдаты или нет, это наше с Кореей дело. Почему Запад не оправдывается по поводу присутствия наёмников со стороны НАТО? Когда мы выдавим из себя это плебейство? Почему бы не послать всю эту шайку в пешее эротическое путешествие?