(всё правильно, ИХТАМНЕТ) Представительство КНДР при ООН прокомментировало слухи о военном сотрудничестве с Москвой.
В КНДР впервые официально ответили на заявления об отправке северокорейских солдат в Россию
Комментарии
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Семен Демин
Как можно критиковать сотрудничеству двух государств, в данном случае КНДР и РФ? С таким же успехом можно критиковать сотрудничество Южной Кореи и США.
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5 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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3 час.
Владимир Андрианов
Не могу понять, почему мы должны оправдываться. Есть корейские солдаты или нет, это наше с Кореей дело. Почему Запад не оправдывается по поводу присутствия наёмников со стороны НАТО? Когда мы выдавим из себя это плебейство? Почему бы не послать всю эту шайку в пешее эротическое путешествие?
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2 час.
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