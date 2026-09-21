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В центре Нижнего Новгорода нашли усадьбы XIII–XIV веков

В центре Нижнего Новгорода нашли усадьбы XIII–XIV веков

Следы городских усадеб XIII–XIV веков, изразцы с батальным сюжетом и курительную трубку в виде женской головы обнаружили археологи на месте бывшего Мытного рынка в центре Нижнего Новгорода, 21 сентября сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на Волжскую экспедицию Института археологии РАН.

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