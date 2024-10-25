Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Про Челябинскую область 18+ Матюки Задержан подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин в Коркине Челябинской области во время вчерашних событий.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Про Челябинскую область 18+ Матюки Задержан подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин в Коркине Челябинской области во время вчерашних событий.
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