WP узнала о планах МВБ США сократить «препятствующий» миграционной политике штаб

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распустит три внутренних надзорных агентства, которые «препятствовали» иммиграционному контролю тем, что расследовали жалобы и защищали интересы иммигрантов.
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