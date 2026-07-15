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Фигуристка Домнина призналась, что до 40 лет не задумывалась о необходимости заботиться о фигуре

Фигуристка Домнина призналась, что до 40 лет не задумывалась о необходимости заботиться о фигуре

Знаменитая фигуристка Оксана Домнина поделилась с Леди Mail секретами поддержания физической формы. Она призналась, что не всегда уделяла внимание тренировкам и правильному питанию, но недавно изменила свои привычки.

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