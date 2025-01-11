В новогодние праздники пермяки чаще выбирали мессенджеры для общения

В период новогодних каникул жители Пермского края предпочли общение в мессенджерах звонкам. Объем потребляемого интернет-трафика в этот период вырос на 15%, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на аналитиков «Мегафона».
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