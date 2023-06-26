Суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии украинского десантника за обстрел из огнемета автобуса с людьми

Военный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянномВерховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 15 годам колонии украинского десантника Евгения Козлова, дважды выстрелившего из огнемета по микроавтобусу с людьми.
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