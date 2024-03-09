Песков: В Кремле своевременно сообщат, как Путин проголосует на выборах

Кремль своевременно обнародует информацию о том, в каком формате действующий глава государства и кандидат на следующий срок управления страной Владимир Путин проголосует в рамках предстоящих выборов президента Российской Федерации.
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