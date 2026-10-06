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Накопительная пенсия с 2027 года: новый порядок выплат, порог единовременного получения и сохранение инвестдохода

Накопительная пенсия с 2027 года: новый порядок выплат, порог единовременного получения и сохранение инвестдохода

Пенсионная система редко ассоциируется с быстрыми переменами, однако именно сейчас накопительный компонент переживает период, который заставит многих пересмотреть свои планы.

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