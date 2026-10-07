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Ирина Муравьева сравнила свою кухню с моргом — потом семья снесла интерьер до кирпича

Ирина Муравьева сравнила свою кухню с моргом — потом семья снесла интерьер до кирпича

Кухня-гостиная Ирины Муравьевой в Москве переделывалась дважды. Сначала, в 2007 году, за нее взялись в программе «Квартирный вопрос», а спустя годы — команда «Идеальный ремонт» во главе с Наташей Барбье.

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