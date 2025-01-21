Как голливудский хирург превратил маму Виктории Бони в “жертву” красоты – прошел год

Виктория Боня рассказала о неудачной пластической операции своей матери. Бывшая звезда реалити-шоу «Выжить в Дубае» и “Дом-2” Виктория Боня потратила более 20 млн рублей на пластические операции у голливудского хирурга, с надеждой не только преобразиться самой, но и «омолодить» свою маму, Галину Ивановну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии