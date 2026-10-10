Новый этап для Як-130М: третий самолет успешно полетел в Иркутске

Третий опытный самолет Як-130М успешно совершил свой первый полет на Иркутском авиационном заводе. Об этом сообщили в канале МАХ Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).
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