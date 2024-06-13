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Тренер Точилин: Заболотный - очень качественный игрок

Тренер Точилин: Заболотный - очень качественный игрок

Экс-главный тренер "Сочи" и знаменитый в прошлом российский футболист Александр Точилин высказался о потенциальном переходе нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного в подмосковные "Химки", вернувшиеся в Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

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