Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины

Жительница города Азов в Ростовской области прославилась своим эмоциональным интервью. Она рассказала местному телевидению о том, что из-за коммунальной аварии ее микрорайон уже десять дней остается без воды и была недовольна работой властей города.
Жительница города Азов в Ростовской области прославилась своим эмоциональным интервью. Она рассказала местному телевидению о том, что из-за коммунальной аварии ее микрорайон уже десять дней остается без воды и была недовольна работой властей города.
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