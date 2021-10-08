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Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины

Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины

Жительница города Азов в Ростовской области прославилась своим эмоциональным интервью. Она рассказала местному телевидению о том, что из-за коммунальной аварии ее микрорайон уже десять дней остается без воды и была недовольна работой властей города.

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