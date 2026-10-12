Пенсионерка подала заявление на сваху, не нашедшую ей мужа в Рязани

Обманутая свахой 61-летняя жительница Рязани написала заявление в полицию. Она заплатила 160 тысяч рублей за поиск мужа, но ни один из кандидатов не подошел.
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