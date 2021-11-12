Приём беженцев – уникальная возможность для Украины порадовать Запад

Natalija Osminina

Николай Верещагин А ЧТО МИГРАНТАМ ДЕЛАТЬ НА УКРАИНЕ, ТАМ СВОИМ ЖИТЕЛЯМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, НИ РАБОТЫ, НИ ЗАРПЛАТЫ, ИМ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ ГРАБИТЬ))

Так их же тогда возьмет на обеспечение ЕС. Будут платить по 500 евро при этом квартиры и коммуналка бесплатно. Украинцы обзавидуются. Так делается во всех странах, где размещают беженцев от ЕС. Кстати, Украина УЖЕ приняла их от ЕС немало.