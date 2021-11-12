Предложение немецкого депутата от СДПГ Нильса Шмида отправить беженцев, застрявших на границе между Белоруссией и Польшей, на Украину – очень интересно и может стать хорошей возможностью для «незалежной» подтвердить свои европейские устремления, что вызовет апплодисменты Запада.
Приём беженцев – уникальная возможность для Украины порадовать Запад
Комментарии
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Natalija Osminina
Николай Верещагин
А ЧТО МИГРАНТАМ ДЕЛАТЬ НА УКРАИНЕ, ТАМ СВОИМ ЖИТЕЛЯМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, НИ РАБОТЫ, НИ ЗАРПЛАТЫ, ИМ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ ГРАБИТЬ))
Так их же тогда возьмет на обеспечение ЕС. Будут платить по 500 евро при этом квартиры и коммуналка бесплатно. Украинцы обзавидуются. Так делается во всех странах, где размещают беженцев от ЕС. Кстати, Украина УЖЕ приняла их от ЕС немало.
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