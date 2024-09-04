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Филатов о Комтуа: «Я увидел катастрофу – это шапито. Даже Гусев не поможет – он просто не вкуривает, что делать. Поборется с Миской за звание провального трансфера»

25-летний канадец стал игроком «Динамо» в это межсезонье, перейдя из системы «Каролины». «Я пришел два раза посмотреть на Комтуа вживую.

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