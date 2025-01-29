В Колумбии партизаны ELN устроили войну за контроль над наркоторговлей

В Колумбии за 11 дней после начала столкновений в Кататумбо между Армией национального освобождения (ELN) и 33-м фронтом диссидентов Революционных сил Колумбии (FARC) погибло от 60 до 80 человек, а около 50 000 человек были перемещены, оценили масштабы происходящего местные власти, 29 января передает Translating Cuba.