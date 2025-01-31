В Британии число краж в магазинах достигло рекордных показателей

Число краж в магазинах Великобритании и сопутствующие убытки достигли в 2023–2024 финансовом году рекордных показателей, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC).
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