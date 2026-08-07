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Евгений Петросян с женой и детьми улетели на роскошную виллу в Турции

Евгений Петросян с женой и детьми улетели на роскошную виллу в Турции

В начале августа 2026 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе с детьми, Ваганом и Матильдой, улетели на отдых за границу.

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