Евгений Петросян с женой и детьми улетели на роскошную виллу в Турции

В начале августа 2026 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе с детьми, Ваганом и Матильдой, улетели на отдых за границу.
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