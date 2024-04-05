Массовый налёт дронов: Киев атаковал Россию десятками беспилотников

Противовоздушная оборона России сбила 53 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.По данным ведомства, минувшей ночью и ранним утром средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 44 вражеских беспилотника над Ростовской областью, по одному дрону над Саратовской, Курской, Белгородской областями, а также шесть беспилотников над Краснодарским краем.