Массовый налёт дронов: Киев атаковал Россию десятками беспилотников

Противовоздушная оборона России сбила 53 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.По данным ведомства, минувшей ночью и ранним утром средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 44 вражеских беспилотника над Ростовской областью, по одному дрону над Саратовской, Курской, Белгородской областями, а также шесть беспилотников над Краснодарским краем.
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