Задержанный в Новороссийске террорист оказался гражданином Белоруссии

Мужчина, которого задержали правоохранительные органы в Краснодарском крае за подготовку теракта по заказу спецслужб киевского режима, имеет гражданство в Белоруссии, заявил он на видео, опубликованного 18 апреля пресс-службой ФСБ РФ.