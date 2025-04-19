Задержанный в Новороссийске террорист оказался гражданином Белоруссии

Мужчина, которого задержали правоохранительные органы в Краснодарском крае за подготовку теракта по заказу спецслужб киевского режима, имеет гражданство в Белоруссии, заявил он на видео, опубликованного 18 апреля пресс-службой ФСБ РФ.
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