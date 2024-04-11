Российский космонавт рассказал об инструкции на случай встречи с инопланетянами

Это хоть и маловероятная ситуация, но члены экипажа МКС к ней готовы Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал ТАСС, как живут члены экипажа Международной космической станции (МКС), что им запрещено и разрешено и на какие случаи у них есть инструкции.