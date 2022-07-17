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Казахстан и политика санкций. Какие уроки мы должны извлечь

Казахстан и политика санкций. Какие уроки мы должны извлечь

В последнее время много шума наделал вынесенный на обсуждение проект приказа Министерства финансов Республики Казахстан с довольно длинным названием «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь».

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