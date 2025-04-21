США ждут от Киева уступок: Что предлагает Вашингтон

США уведомили Украину, что ждут от Киева уступки в конфликте с Россией.США перешли к конкретным предложением по урегулированию конфликта: Америка готова признать Крым частью России, и Украине придётся это принять, а территории вокруг Запорожской АЭС следует признать нейтральными, но подконтрольными США, пишет WSJ.