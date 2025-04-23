Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Японка никогда не выбрасывает картонные коробки: она находит им применение получше

Японка никогда не выбрасывает картонные коробки: она находит им применение получше

В картонной коробке каждый видит что-то свое. Некоторые используют ее как емкость для хранения, для кошек это отличный домик, а японская художница Мономи Оно считает ее идеальным материалом для своих невероятных 3D-скульптур.

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