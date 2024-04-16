630 нелегалов высланы из Свердловской области

После теракта в московском «Крокусе», особенно остро поднялась проблема мигрантов из Средней Азии. По разным данным армия релоцированных работников со среднеазиатскими корнями варьируется по всей стране от 6,6 по данным агентства Sputnik, до 16,9 миллионов по данным kapital-rus.