В Кировской области ревнивица облила зеленкой девушку своего бывшего парня

В Кировской области разборки двух девушек из-за молодого человека закончились дракой. Видеозаписи конфликта сделала приятельница одной из участниц потасовки, позже записи опубликовал Telegram-канал "Кировчано".
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