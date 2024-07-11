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В Кировской области ревнивица облила зеленкой девушку своего бывшего парня

В Кировской области ревнивица облила зеленкой девушку своего бывшего парня

В Кировской области разборки двух девушек из-за молодого человека закончились дракой. Видеозаписи конфликта сделала приятельница одной из участниц потасовки, позже записи опубликовал Telegram-канал "Кировчано".

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