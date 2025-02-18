Маск указал на компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших в Эр-Рияд

Предприниматель, глава департамента эффективности американского правительства Илон Маск указал на компетентность министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова, которые прибыли в Эр-Рияд на переговоры с представителями Соединенных Штатов.