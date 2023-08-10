Антураж сельской дискотеки, потёртые полуживые лица престарелых звёзд и (внезапно) русский язык – это про музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии, который правильнее считать просто большим медийным сбором на нужды ВСУ.
Сборище русофобов Лаймы Вайкуле
Комментарии
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Елена Иванова
Они же "богом избранный народ", все честному😂😜🤑, по Фен-шую!
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1 час.
ЕИ
Елена Иванова
Там главного ведущего этого "элитарного" сброда не хватает - кровавого клоуна Зе. В свое время он на "Новой волне" там ошивался! Теперь в Риге "СТАРАЯ ВОЛНА", под патронажем Лайки Вакулейки!!!
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1 час.
Геннадий Хрипунов
Я просо советую Акунину и другим холуям пиндстана и гейеврожопы не приезжать в Россию ни когда, так как, лучше им сто раз подумать, что с ними может случится, ни какая наша полиция им не поможет.
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52 мин.
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