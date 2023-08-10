Сборище русофобов Лаймы Вайкуле

Там главного ведущего этого "элитарного" сброда не хватает - кровавого клоуна Зе. В свое время он на "Новой волне" там ошивался! Теперь в Риге "СТАРАЯ ВОЛНА", под патронажем Лайки Вакулейки!!!

Геннадий Хрипунов

Я просо советую Акунину и другим холуям пиндстана и гейеврожопы не приезжать в Россию ни когда, так как, лучше им сто раз подумать, что с ними может случится, ни какая наша полиция им не поможет.