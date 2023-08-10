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Сборище русофобов Лаймы Вайкуле

Сборище русофобов Лаймы Вайкуле

Антураж сельской дискотеки, потёртые полуживые лица престарелых звёзд и (внезапно) русский язык – это про музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии, который правильнее считать просто большим медийным сбором на нужды ВСУ.

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Комментарии
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Елена Иванова
Они же &quot;богом избранный народ&quot;, все честному😂😜🤑, по Фен-шую!
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1 час.
ЕИ
Елена Иванова
Там главного ведущего этого &quot;элитарного&quot; сброда не хватает - кровавого клоуна Зе. В свое время он на &quot;Новой волне&quot; там ошивался! Теперь в Риге &quot;СТАРАЯ ВОЛНА&quot;, под патронажем Лайки Вакулейки!!!
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1 час.
Геннадий Хрипунов
Я просо советую Акунину и другим холуям пиндстана и гейеврожопы не приезжать в Россию ни когда, так как, лучше им сто раз подумать, что с ними может случится, ни какая наша полиция им не поможет.
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