В лесах Приуральского района оборудовали более 40 солонцов для животных

Пережить животным зиму помогают обустроенные кормушки и солонцы. Только в лесах Приуралья инспекторы охотугодий сделали 42 такие точки для подкормки оленей и лосей, сообщил в соцсетях департамент природных ресурсов ЯНАО.
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