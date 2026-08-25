Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что ограничения российского контента, включая мультфильм "Маша и Медведь", повлияют на украинское общество в ближайшие годы.
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